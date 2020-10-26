Bartomeu dice que nunca se ha planteado dimitir

El presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu sentenció que no ha pensado en dimitir, "ni cuando Messi se quería ir ni ahora" en la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta directiva de este lunes.



"No hay motivos para dimitir y sería una mala elección dejar las decisiones que se deben tomar en estos momentos en manos de una Junta Gestora", añadió en este sentido.



Preguntado por si el Govern de la Generalitat tiene un especial interés en que se celebre el referéndum del voto de censura Bartomeu respondió que "uno de nuestros objetivos siempre ha sido salvaguardar al club de los intereses políticos y espero que el Govern no tenga ningún interés en hacer caer a esta junta directiva".



Además, negó lentitud en la preparación del protocolo por parte del Barcelona: "Nosotros preparamos el protocolo con el tiempo necesario. Otra cosa es que el grupo de trabajo de la Generalitat y el Barcelona hayan encontrado aspectos a mejorar en este protocolo. De hecho, hay una reunión pactada con la Generalitat para seguir trabajando mañana en este aspecto".



Y sobre este asunto añadió que "desde que el 9 de octubre, cuando acabó el proceso de validación de firmas, el club se puso a trabajar con el protocolo descentralizado y el 14 se lo entregó a la Generalitat. El club siempre ha trabajado con tiempo suficiente".



También Bartomeu se refirió a la aparición de unos audios captados durante el clásico en una conversación entre el árbitro del partido y un juez de línea.



"Hemos sabido que hay unos audios del juez de línea que corresponden al momento anterior a que se pite el penalti de Lenglet a Sergio Ramos en el clásico. Lo miraremos y tomaremos las medidas oportunas", añadió.