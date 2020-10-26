El Barça cree que el VAR no se ha aplicado con "la equidad indispensable"

La junta directiva del FC Barcelona cree que el VAR "no se ha aplicado con los criterios de ética y equidad indispensables", en referencia sobre todo al último partido ante el Real Madrid, cuando un penalti señalado a instancias del VAR supuso romper la igualdad en el partido.



"Ante los hechos acaecidos a raíz de la aplicación del VAR en el transcurso del partido del pasado sábado contra el Real Madrid CF, la Junta Directiva quiere reiterar su confianza en el VAR como herramienta tecnológica para ayudar a la tarea arbitral pero, al mismo tiempo, su más absoluto desacuerdo en relación con los criterios de aplicación y de interpretación que se han utilizado en estos últimos meses", dijo el portavoz de la entidad, Josep Vives.



La directiva del Barça considera que "ante situaciones de juego idénticas o muy parecidas", el VAR no se ha aplicado con los criterios de ética y equidad indispensables, lo que ha supuesto "un perjuicio grave para el FC Barcelona, en beneficio de sus rivales más directos".



Vives también recordó que otros equipos de LaLiga "también se han expresado públicamente en este mismo sentido".

Además el FC Barcelona insta a la Real Federación Española de Fútbol a hacer "una reflexión inmediata, con la colaboración, si así lo estima oportuno, de los clubes integrantes de LaLiga, para unificar los criterios de interpretación y aplicación, y poner fin a una situación que está dañando la imagen y la credibilidad de la que consideramos la mejor Liga del mundo".