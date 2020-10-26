Crece la polémica en torno al GP de Fórmula 1 en Portugal

La polémica en torno al gran premio de Fórmula 1 de Portimão, sur de Portugal, sigue creciendo hoy con las declaraciones de expertos médicos, que no entienden que se admitiera la entrada de 27.500 personas cuando la curva de contagios se está disparando, y las críticas de aficionados por las restricciones.
Tras la difusión de imágenes que mostraban aficionados sin cumplir distancia en al menos dos de las once gradas del recinto durante el sábado, el domingo los responsables del Autódromo Internacional del Algarve reforzaron l
