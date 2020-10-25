La directiva del Barça se reúne este lunes con la censura como trasfondo

La directiva ha apurado el máximo legal permitido estatutariamente para reunirse. Después de los últimos encuentros con la Generalitat, ultima los preparativos para la celebración de la moción de censura, inicialmente prevista para los días 1 y 2 de noviembre.



Pero los requerimientos de seguridad sanitaria del Govern catalán podrían influir en la fecha elegida, pese a que los promotores de la moción apelan a la necesidad de respetar la legalidad y que el mismo tendría que celebrarse la semana próximo como muy tarde.



En esa tesitura, la directiva tendrá que decidir sobre su postura respecto al referéndum, pero difícilmente tomarán ninguno tipo de decisión en cuanto a su continuidad al frente del club mientras no se convoque formalmente la fecha de la consulta.



Por ese mismo motivo, según ha podido saber EFE, en esa reunión no estará en un principio sobre la mesa la posibilidad de una dimisión en bloque de los directivos para forzar un adelanto electoral.



Además de los contactos con el grupo de trabajo de la Generalitat para la organización del referéndum, y el nuevo escenario a causa de la pandemia, la directiva también analizará cómo se está desarrollando la mesa de negociación laboral para reducir la masa salarial de futbolistas y empleados cifrada en un 30 por ciento.



La mesa se ha constituido para "el inicio del procedimiento de modificación substancial colectiva de condiciones laborales", así como del Expediente de Regularización Temporal de Empleo (ERTE), y está integrada por los representantes de la dirección y de los trabajadores del FC Barcelona. La reunión de mañana lunes dará comienzo a las 13:30 horas.