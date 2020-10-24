Koeman: "¿Por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?"

"Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido", añadió sobre este asunto.

Respecto al motivo por el cual esperó unos veinte minutos para realizar los cambios después del 1-2, Koeman consideró que "quería intentar mejorar y crear oportunidades de gol con los jugadores que había en ese momento en el campo y la entrada posterior de Dembélé y Trincao ha sido para buscar el uno contra uno desde la banda".

En el inicio del partido "el plan fue tener el control" y por eso cambió "la posición de Leo Messi" y puso "a Ansu Fati de '9' para aprovechar su velocidad y buscar la espalda de la defensa del Real Madrid". En ese sentido, el técnico holandés consideró que el Barcelona hizo "un buen partido".

El miércoles espera el Juventus de Turín en la segunda jornada de la Liga de Campeones y Koeman explicó que la receta ahora "es seguir trabajando, analizar el partido, darse cuenta de que aunque el resultado ha sido negativo hemos hecho un buen partido y no tener miedo por haber acumulado dos derrotas en LaLiga. Soy optimista de cara al futuro".