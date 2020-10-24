Miércoles, 11 de Marzo de 2026

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Aficionados del Betis protestan ante la RFEF por los arbitrajes

Sábado, 24 de Octubre de 2020
"ROBO CON VAR = ESTAFA ARBITRAL. EL BETIS SE RESPETA", rezaba la pancarta colocada por varios aficionados béticos este sábado en Las Rozas.

Varios aficionados del Betis, han acudido en la mañana de este sábado a la sede de la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para mostrar una pancarta en la que protestaban contra los arbitrajes recibidos por el conjunto verdiblanco esta temporada, según informa Cope.

 

El Betis se queja, en especial, de lo ocurrido en dos encuentros en su propio estadio en los que acabó perdiendo y considera que fue perjudicado por el VAR. Se trata de los partidos de la segunda jornada ante el Real Madrid (2-3) y de la sexta jornada ante la Real Sociedad (0-3).

 

*Publicado en Cope

