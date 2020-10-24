Aficionados del Betis protestan ante la RFEF por los arbitrajes

"ROBO CON VAR = ESTAFA ARBITRAL. EL BETIS SE RESPETA", rezaba la pancarta colocada por varios aficionados béticos este sábado en Las Rozas.
Varios aficionados del Betis, han acudido en la mañana de este sábado a la sede de la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para mostrar una pancarta en la que protestaban contra los arbitrajes recibidos por el conjunto verdiblanco esta temporada, según informa Cope.
El Betis se queja, en especial, de lo ocurrido en dos encuentros en su propio estadio en los que acabó perdiendo y considera que fue perjudicado por el VAR. Se trata de los partidos de la segunda jornada ante el Real Madrid (2-3) y de la sexta jornada ante la Real Sociedad (0-3).
____________________
*Publicado en Cope
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216