La Generalitat no ve motivo para aplazar la votación de la moción de censura

La Generalitat de Catalunya ha informado al FC Barcelona que no existe ningún impedimento legal ni sanitario para convocar el Voto de Censura contra Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva en las fechas previstas (1 y 2 de noviembre), según informa el diario Sport.

Este pasado jueves, el vicepresidente primero del club, Jordi Cardoner, y el consejero delegado, Òscar Grau, se reunieron con varios representantes del Govern de la Generalitat de Cataluña para abordar las fechas de celebración del referéndum definitivo.

En dicha reunión el gobierno autonómico ya había adelantado al club que a día de hoy "no prevé ningún impedimento de tipo legal ni sanitario" para celebrar el referéndum y este viernes le ha concretado que no ve impedimento para que se celebre los primeros días de noviembre, como estaba previsto.

Este pronunciamiento del Govern equivale a una negativa al aplazamiento que había planteado el club azulgrana, un contratiempo para el FC Barcelona, que solicitó autorización para celebrar el Voto de Censura los días 15 y 16 de noviembre.

El FC Barcelona pidió este retraso de dos semanas alegando que la organización del evento, por su complejidad, requería un mínimo de 15 días de preparación, al mismo tiempo que dejó muy claro la voluntad de celebrar la votación con la máxima seguridad para todos los socios y socias llamados a participar.

El Govern entiende que en la reunión del jueves dejó su postura definida y que no tiene que añadir nada más.

El Barça, que ha fijado una Junta Directiva el próximo lunes, tendrá que tomar una decisión al respecto.

Según los Estatutos, tiene que anunciar la fecha públicamente cinco días antes del evento.