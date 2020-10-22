Miércoles, 11 de Marzo de 2026

Figueras cuestiona la legalidad del aplazamiento del referéndum en el Barça

REDACCIÓN IUSPORT REDACCIÓN IUSPORT Jueves, 22 de Octubre de 2020

La Generalitat estudiará la petición del club azulgrana y decidirá si se aplaza la votación, aunque Figueras ha dejado claro que ellos no fijan la fecha ni analizan lo que dicen los estatutos del FCB.

El Secretario General del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, ha explicado en el Tot Costa de Catalunya Ràdio que el aplazamiento pretendido por la Directiva del Barcelona "comporta incumplimiento estatutario”.

 

Figueras insistió en que “por parte del Govern no hay ningún impedimento legal ni sanitario para que la votación se pueda celebrar cuando estaba previsto, siempre con los protocolos que estamos trabajando”.

 

El Secretario General del Deporte ha añadido que “el Barça prepara los protocolos, el Govern hace matices de tipo técnico y ellos los aplican. El Barça tiene la voluntad de ofrecer las máximas garantías a sus socios, pero argumentan que para ello necesitan 15 días, a causa de la complejidad que existe actualmente”.

 

Por ello, el Barça “enviará una petición por escrito para que la votación sea el 15-16 de noviembre”, según ha confirmado Figueras.

 

La Generalitat estudiará la petición del club azulgrana y decidirá si se aplaza la votación, aunque Figueras ha dejado claro que ellos no fijan la fecha ni analizan lo que dicen los estatutos del FCB.

