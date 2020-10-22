El Barça pide autorización para celebrar el referéndum el 15 y 16 de noviembre

En los próximos días podría conocerse de manera definitiva la fecha en la que el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, y su junta directiva se van a someter al referéndum que puede costarles el cargo. Este jueves al mediodía, el vicepresidente primero del club, Jordi Cardoner, y el consejero delegado, Òscar Grau, se han reunido con varios representantes del Govern de la Generalitat de Cataluña para abordar las fechas de celebración del referéndum definitivo.

La principal novedad en la reunión de hoy ha radicado en que el gobierno autonómico ha trasladado al club que a día de hoy "no prevé ningún impedimento de tipo legal ni sanitario" para que el referéndum no se pueda celebrar a mediados de este próximo mes de noviembre. Eso sí, según ha confirmado el FC Barcelona en un comunicado, para que la administración catalana dé el visto bueno definitivo a la celebración de dicho acto se deben incorporar "las recomendaciones de tipo técnico" respecto a los protocolos organizativos de la votación.

El club ha manifestado que su intención es celebrar el referéndum "con la máxima seguridad para las socias y socios llamados a participar incorporando todas las observaciones recibidas por parte del Govern" el próximo domingo 15 y lunes 16 de noviembre.

El Barça ha retrasado la votación hasta estos dos días puesto que, según ha confirmado "por su complejidad, el Club requiere de un mínimo de 15 días de preparación". Ahora la pelota está en el tejado del Govern, que está previsto que estudie y responda en los próximos días sobre si concede definitivamente la autorización al club para la celebración del voto de censura.

Cabe recordar que el proceso de validación de firmas de la moción de censura concluyó el pasado viernes 9 de octubre con un total de 19.532 firmas validadas, de las 20.687 que inicialmente se habían presentado a la Mesa del Voto de Censura. La convocatoria oficial del acto de votación deberá publicarse con la antelación mínima de cinco días hábiles. Los Estatutos del Barça subrayan que "solo podrán votar los socios que en el acto de votación de censura disfruten de la condición de elector".

En el referendum deberán de participar como mínimo el 10% de los socios del FC Barcelona. Si el porcentaje es menor dicha votación no sería válida. La moción de censura quedaría aprobado únicamente si se obtienen los votos favorables del 66,67% (dos tercios, tal y como rezan los estatutos) de los votantes o más.