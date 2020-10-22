Marco Asensio: "Pude fichar por el Barça"

Marco Asensio ha recordado este jueves que pudo fichar por el FC Barcelona, que mostró interés en él cuando comenzó a despuntar en el RCD Mallorca, pero aseguró que "el trato espectacular" que recibió, junto a su familia, del Real Madrid y la intervención del tenista Rafael Nadal fueron decisivas en su llegada al club blanco.



"Pude jugar en el Barcelona y en otros grandes clubes. Siempre hay equipos interesados que preguntan por tu situación, pero cuando fiché por el Real Madrid fue todo muy rápido. Mostraron un interés increíble y el trato fue espectacular para mí y para mi familia. Me hizo decidirme. Cuando se te presenta esa oportunidad es imposible decir que no", aseguró en una entrevista en 'Post United'.



Asensio desveló cómo Rafa Nadal habló con su tío Miguel Ángel para que jugase en el Real Madrid: "A Rafa le gusta mucho el fútbol y sobre todo el Madrid. Su tío estaba en la dirección deportiva del Mallorca, trataba mi fichaje con algún club y se ve que llamó y dijo que había un chaval muy bueno que tenía que jugar en el Madrid".



Enfocando el presente, Asensio reconoce que cuida más, tras la grave lesión que le tuvo once meses alejado de los terrenos de juego, detalles de los entrenamientos y la preparación diaria. Y asume el reto de dar el salto de nivel en un año con más responsabilidades.



"Siempre he tenido la confianza de Zidane. Ahora hay que demostrarlo en el campo y es mi intención porque estoy muy ilusionado", dijo. "Llevo bien la presión, estoy con muchas ganas este año tras el pasado complicado con la lesión. Cuando estás lesionado te das cuenta de que no valoras cuando estás bien. He trabajado mucho para que este año sea bueno para mí", aseguró.



Sobre las críticas al Real Madrid tras dos derrotas consecutivas, Asensio defendió el nivel de los jugadores del equipo blanco.



"Se ha hablado mucho del tema fichajes, pero creo que tenemos una gran plantilla, de las mejores del mundo, con mucho fondo de armario. Todos podemos jugar y con este calendario tan apretado, que jugamos cada tres días, es importante que todos estemos enchufados", afirmó.



Para el Real Madrid, tras una temporada lesionado, Asensio es prácticamente un fichaje. El centrocampista reconoció que ahora valora "mucho más poder disfrutar del fútbol" y "la salud en general", y que de los momentos duros ha salido fortalecido "mentalmente" y con "más cosas positivas que negativas".



"Al final de la temporada pasada aún estaba cogiendo ritmo y fuerza, es complicado con tanto partido y el confinamiento un poco convulso. Ahora me encuentro muy bien tras trabajar estos meses, para encontrarme otra vez fuerte y rápido, con esa chispa que se necesita para jugar en alto nivel", confesó.



Estrena dorsal Asensio esta temporada, al pasar del 20 al 11 que dejó Gareth Bale. "Con el 20 creo que he cumplido una etapa y me hacía ilusión tener un nuevo dorsal. Apareció el 11, es un número bonito que me puede ayudar a seguir creciendo en el Real Madrid", comentó.



Asensio también desveló que, junto a Zinedine Zidane, uno de sus ídolos era Raúl González: "Es un ejemplo que me gusta seguir en el Madrid por ser español, por ser capitán, por todo lo que transmitía a los aficionados más allá de los goles que no paraba de marcar. Es un ejemplo muy bueno para mí por todo lo que transmitía a la afición".