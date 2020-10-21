La Generalitat pone reparos al Barça en el protocolo para espectadores y referéndum

La Generalitat de Cataluña ha solicitado este miércoles al FC Barcelona que varíe algunos protocolos para permitir el acceso de espectadores a los partidos en el Camp Nou y el Palau Blaugrana, así como para llevar a cabo el referéndum del voto de censura en el actual periodo de pandemia.

Pese a que no han trascendido las peticiones, todo apunta a que en cuanto a la moción de censura se solicitarán más puntos de votación, así como la posibilidad de establecer diferentes franjas horarias para las votaciones.

Mediante un comunicado, después de celebrada la primera reunión telemática del grupo de trabajo técnico entre el FC Barcelona y la Generalitat de Catalunya en relación a los protocolos para la COVID-19, el Govern ha trasladado al Barça "diferentes observaciones sobre el contenido de los respectivos protocolos", así como "los aspectos que hay que incorporar" para que puedan ser validados por el ejecutivo catalán.

En los próximos días, el FC Barcelona analizará las observaciones para incorporarlas a los protocolos y que puedan ser revisadas y validadas en las próximas reuniones de trabajo.

Las partes se han emplazado a una nueva reunión lo más pronto posible. El grupo de trabajo está formado por miembros y expertos de los Departamentos de Salud, Interior y Presidencia-Deportes de la Generalitat de Cataluña y del club azulgrana, bajo la coordinación de la Secretaria General del Deporte y la Actividad Física.

La idea del club azulgrana es que se pudiera celebrar la moción de censura en diferentes sedes durante los días 1 y 2 de noviembre. Además el FC Barcelona había solicitado que algunos espectadores pudieran presenciar ya en directo encuentros en el Camp Nou y el Palau Blaugrana.