ProLiga advierte de que los test conllevan otros gastos que nadie asume

ProLiga, la asociación de clubes de fútbol de Segunda B y Tercera División, ha advertido este miércoles del "riesgo" económico que supone para los clubes de fútbol no profesional el Programa ConVivienDo y los cambios en el Protocolo reforzado que llevará a cabo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



La patronal criticó a través de un comunicado oficial el contenido del programa de ayudas ConVIvienDo hecho público este martes tras el acuerdo entre la RFEF y los sindicatos de futbolistas AFE, AJFS y AJFSF que, según recuerda ProLiga, repartirá a los clubes no profesionales de categoría nacional 353.000 test de antígenos.



Sin embargo, recordó que el programa no asumirá la "logística" ni los "costes derivados" de la realización de los análisis así como su comprobación en el laboratorio y cuyos gastos correrán a cargo de los clubes.



"La RFEF también anunció ayer la modificación del Protocolo reforzado donde se establecerá la obligación de realizar test semanales para las competiciones profesionalizadas de Segunda B, Tercera División, Primera Iberdrola, Reto Iberdrola, Primera y Segunda División masculinas y femeninas de fútbol sala y quincenales para el resto de competiciones de ámbito estatal", añadió ProLiga.



Al respecto, y "ante la demanda de los clubes asociados", ProLiga declaró que la RFEF solicitó a los clubes, con septiembre como fecha límite, el presupuesto para la temporada 2020/21 sin informar previamente sobre el importe que éstos iban a percibir en base a los distintos programas de ayudas. Eso, a juicio de ProLiga, "crea problemas" a los propios clubes al no poder hacer el presupuesto con una previsión de ingresos adecuada.



"Una vez conocidos los importes de las ayudas, se concluye que van a ser cantidades inferiores a las de la temporada 2019/20, a pesar de las graves dificultades que van a tener los clubes, debido a la lógica disminución de ingresos propios, por lo que, los que hayan presupuestado en base a lo percibido en la 2019/20 podrían tener problemas de tesorería y solvencia", agregó.



Además, indicó que el protocolo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y el reforzado de la RFEF "no indicaba la obligatoriedad de realizar el test", por lo que muy pocos clubes han presupuestado ese gasto.



Para Proliga, la RFEF "vuelve a cambiar las reglas del juego" con la temporada iniciada y obliga a realizar test a todos los miembtos de las distintas plantilla de categoría nacional.



"ProLiga está de acuerdo en la medida de realizar los test, dado que la salud de nuestros deportistas es primordial, pero resulta imposible a estas alturas incluir más gastos en sus presupuestos". Asimismo, desglosó el gasto de los test y dijo que la RFEF los proporciona con un coste aproximado de 4'50 euros y "obliga" a los clubes a asumir un gasto adicional que ronda los 15 o 20 euros por deportista y prueba, unos 1.200 euros al mes por equipo.



"La inseguridad jurídica que, una vez más provoca la RFEF en los clubes, obliga a preguntarse si resulta viable competir en las condiciones actuales. Es posible que llegado el caso, la RFEF pudiera permitirse cerrar el ejercicio con déficit, pero los clubes no pueden permitirse terminar la temporada de esa forma, ya que el patrimonio que está en juego es el de sus presidentes y juntas directivas", concluyó el citado comunicado.