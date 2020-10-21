El juez decreta la disolución inmediata del Reus Deportiu

El juez de lo mercantil de Tarragona ha disuelto la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) del CF Reus Deportiu y ha suspendido los poderes de Clifton Onolfo como propietario del club, según informan fuentes jurídicas.

El magistrado también ha decretado la liquidación de la SAD al no haberse presentado ningún plan de viabilidad económica ni ningún convenio para reflotarla.

Un administrador concursal se hará cargo ahora de los trámites, así como de presentar este plan de liquidación ordenado por el juez.

La SAD se halla en concurso de acreedores desde marzo del año pasado y acumula una deuda de más de 9 millones de euros.

En enero del 2019, LaLiga expulsó al club de la Segunda División por acumular impagos a los jugadores, y desde entonces el Reus Deportiu sigue sin actividad deportiva en su primera plantilla.

Onolfo se hizo cargo del club el 20 de enero del año pasado, con el anuncio de que pretendía estabilizar la entidad y, en el futuro, construir un estadio para 18.000 espectadores.