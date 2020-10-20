Maribel Zamora pedirá que se investigue el proceso electoral de voleibol aunque gane

La candidata a la presidencia de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) Maribel Zamora ha confirmado este martes que aunque gane las elecciones "esto no se acabará aquí", en referencia a las presuntas irregularidades que considera que ha habido en el censo electoral de unos comicios para la elección de miembros de la asamblea que se celebran entre este martes y el miércoles.

"Iremos por la vía penal por falsedad documental y por la vía contencioso-administrativa", explicó a EFE después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tan solo haya invalidado 8 de 878 licencias que presentó la candidatura de Agustín Martín, actual presidente, y que 'Ahora Vóley', la candidatura que ella lidera, denunció que no habían seguido los parámetros establecidos.

En particular, la candidatura liderada por Zamora, presidenta de la Federación Catalana, encontró supuestas irregularidades entre las licencias aportadas por las federaciones madrileña, castellano-aragonesa y gallega. "En el censo hay muchas cosas extrañas que nos han hecho saltar las alarmas. La otra candidatura sabe que, si no lleva a cabo estas prácticas, tendrá muy complicado ganar", destacó.

Zamora considera "incomprensible" la resolución del TAD y señaló que "la única explicación que hay es la de que no se hayan leído el expediente". Además, se quejó de que "hayan tardado dos meses para decir algo sobre una resolución de ocho páginas".

En las elecciones a miembros de la asamblea, este martes es el día fijado para el voto presencial y este miércoles será el momento de abrir el voto por correo. El jueves se conocerán los miembros de la asamblea que próximamente votarán en las elecciones a la presidencia de la RFEVB.