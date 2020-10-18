EspaÃ±a conquistÃ³ en la Serie Mundial de BerlÃn de nataciÃ³n paralÃmpica 35 medallas (12 oros, 12 platas y 11 bronces), una mÃnima A y seis B para los Juegos de Tokio y dos rÃ©cords del mundo por parte de Toni Ponce en los 100 braza y 200 braza de la clase SB5.
El nadador barcelonÃ©s fue uno de los grandes protagonistas en BerlÃn con ocho medallas de oro y una de plata, asÃ como los dos rÃ©cord del mundo en los 100 braza y 200 braza y otros tres rÃ©cord de EspaÃ±a en los 200 espalda, 400 libres y 100 libres de su categorÃa. Su actuaciÃ³n la redondeÃ
