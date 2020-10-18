Sólo tres jugadores del Barça rechazan firmar la carta contra la rebaja salarial

Tres jugadores de la plantilla del primer equipo del Barcelona se han negado a firmar el burofax en el que los jugadores se niegan a negociar la posible rebaja salarial que les va a presentar la directiva barcelonista motivada por la crisis económica que vive la entidad barcelonista debido a la pandemia del coronavirus.

A priori, según Sport, la junta directiva del Barcelona quiere proponer un aplazamiento de los sueldos que perciben actualmente los jugadores e ingresar la diferencia cuando la situación económica del país mejore.

Una propuesta que en el seno de la plantilla ha provocado una cierta división ya que mientras unos no quieren negociar con la junta de Bartomeu otros están dispuestos a hacerlo.

La plantilla, junto a los jugadores del filial, tenía previsto enviar un burofax a la directiva esta próxima semana mostrando su disconformidad con la propuesta del club que es una rebaja del 30 por ciento de los salarios, pero no todos lo han firmado.

Según ha avanazado Catalunya Ràdio, concretamente el programa 'La TdT', Ter Stegen, De Jong y Lenglet, han optado por no firmar este burofax en el que se comunica que no se acepta la rebaja salarial. Los tres jugadores, conscientes de la situación económica que vive la entidad, están dispuestos a negociar.