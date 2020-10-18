Disturbios en el centro de Praga por la suspensión del fútbol

El centro de Praga ha sido escenario de disturbios este domingo después de que unos 2.000 hinchas, según la policía checa, protestaran contra la suspensión de las competiciones de fútbol y hockey sobre hielo durante catorce días para frenar la pandemia.
Los hinchas, de distintos equipos y unidos por su aversión a las restricciones del Ejecutivo de coalición entre liberales y socialdemócratas, improvisaron un podio de oradores, pero éste fue desalojado por la policía porque se trataba de un acto ilegal.
El país centroeuropeo -con los peores datos de contagio en
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.