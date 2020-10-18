Óscar García, expulsado ante el Atlético, se expone a dos partidos de sanción

El Celta de Vigo cosechó este sábado contra el Atlético de Madrid la tercera derrota de la temporada. Luis Suárez y Yannick Ferreira-Carrasco firmaron los dos goles con los que los rojiblancos se llevaron los tres puntos de Balaídos. Pero esta derrota celeste no solo dejó al Celta sin puntuar, sino que, seguramente, y como efecto secundario, su técnico, Óscar García Junyent, no podrá sentarse en el banquillo en los dos próximos partidos.

El acta arbitral del alicantino Juan Martínez Munuera refleja que expulsó al entrenador catalán en el minuto 90 por "protestar de manera persistente y reiterada una de mis decisiones, habiendo sido advertido con anterioridad". Una vez acabado el encuentro, el técnico celeste hizo una reflexión acerca de su expulsión desde la rueda de prensa: "A los entrenadores se nos mira con lupa, se nos escucha, pero estaría bien que alguna vez se pudiera escuchar lo que también nos dicen los auxiliares", sostuvo.

Al ser la expulsión provocada por una protesta al árbitro, el técnico se expone a un mínimo de dos partidos y a un máximo de tres, como reza el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF: "Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Lo lógico es que esta semana el Comité de Competición sancione al técnico únicamente con dos partidos, puesto que en el acta no se señala ningún agravante, ni tampoco hay ninguna reincidencia en esta temporada. De confirmarse la sanción, Óscar García no podría sentarse en el banquillo del Celta hasta el próximo mes de noviembre y se perdería los dos próximos partidos: contra el Levante la próxima semana y en casa contra la Real Sociedad.