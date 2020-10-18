LaLiga solicita a Competición la suspensión del Alcorcón-Ponferradina por 4 positivos

En la noche de este sábado, LaLiga ha solicitado al Comité de Competición de la RFEF la suspensión del encuentro de LaLiga SmartBank que debía disputarse entre la AD Alcorcón y la SD Ponferradina mañana a las 12 horas.

El motivo es el conocimiento de 4 positivos por COVID -miembros del staff y jugadores- en la AD Alcorcón en las últimas 48 horas. Ante este hecho, LaLiga ha solicitado la suspensión del encuentro.

Ahora el Comité tendrá que valorar la solicitud de LaLiga y dictaminar si el encuentro de la jornada 6º debe cambiar de fecha, debido a los test positivos de cuatro integrantes del Alcorcón en las últimas 48 horas.

Competición accede a la suspensión

Tras la petición de LaLiga, el Comité de Competición dictó la siguiente resolución:

"En el día de ayer este Comité de Competición recibió el escrito que la LNFP remitió al Secretario General de la RFEF comunicando que cuatro jugadores de la SD Alcorcón, SAD, habían resultado positivos en COVID-19 y solicitando la suspensión del encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División que debía disputarse hoy mismo, a las 12:00 horas, entre dicho club y la SD Ponferradina, SAD. En la mañana de hoy este Comité de Competición ha recibido igualmente un certificado del responsable médico de la AD Alcorcón confirmando dichos positivos.

Una vez analizada la documentación obrante en el expediente, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 239 y 240 del Reglamento General y de las medidas específicas en caso de no poder disputarse algún encuentro como consecuencia de la COVID-19 contenidas en la Circular número 4-2020/2021, de 8 de septiembre de 2020, y en aras de velar por la salud de todos los participantes en la competición, este Comité, en virtud de la competencia emanada del artículo 53.3 a) de los Estatutos federativos ACUERDA

Suspender el encuentro entre la AD Alcorcón, SAD y la SD Ponferradina, SAD que estaba previsto disputarse en el día de hoy.

En los próximos días y en función de la evolución de los hechos se realizarán los trámites oportunos desde este órgano para poder fijar la nueva fecha de disputa del encuentro".