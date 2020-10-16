El Barça plantea a los jugadores un aplazamiento, no una rebaja salarial

El FC Barcelona no tiene la intención de hacer una rebaja salarial de forma unilateral a la primera plantilla de fútbol profesional y, tampoco, al resto de equipos profesionales del club.

Según ha podido saber SPORT, se trataría de una adecuación transitoria de los costes salariales adaptados a la nueva realidad económica del club, condicionada por la dura y pronunciada caída de ingresos como consecuencia de la pandemia.

Po lo tanto, el FC Barcelona afrontará esta negociación en la mesa que tiene que constituirse la próxima semana con la voluntad de proponer soluciones reales y compensaciones que faciliten el acuerdo necesario para la sostenibilidad del club, algo que será del todo imposible si no hay predisposición de las partes.

Es decir, si un futbolista cobra 50 millones de euros al año, esta temporada cobraría la parte proporcional adecuada a los ingresos reales de la entidad. La diferencia en lo que dejaría de percibir, pongamos por ejemplo 20 millones, los recibiría cuando el club volviera a tener los ingresos ordinarios que solía antes de la llegada del coronavirtus.

El FC Barcelona, como ya anunció su vicepresidente económico Jordi Moix, perdió la temporada pasada cerca de 100 millones de euros y las previsiones de cara a la presente temporada 2020-21 son todavía peores, 170 millones de déficit. Lo que pretende y busca el club es intentar por todos los medios que no se produzcan esas pérdidas y cerrar el presente ejercicio con déficit cero. De hecho, el presupuesto previsto para esta temporada todavía no se ha cerrado, esperando el resultado final de las negociaciones que se iniciarán la próxima semana. Seguramente, a pesar de la urgencia, no parece el mejor momento para afrontar esta cuestión ante el debut del equipo en la Champions League y con el clásico a la vuelta de la esquina, el próximo sábado.

El club también sentará a la mesa de negociación al Comité de Empresa de los trabajadores de la entidad. La idea es que, en la medida de lo posible, le afecte menos a quienes, evidentemente, tienen los sueldos más bajos. El Comité cree que ellos ni son el problema ni son la solución y que todas las miradas deberían estar puestas en la masa salarial del primer equipo.

