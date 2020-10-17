El Santos suspende el fichaje de Robinho tras las presiones por su condena

El Santos informó este viernes que suspendió la contratación del delantero brasileño Robinho, anunciado el sábado pasado como nuevo refuerzo del equipo, tras las presiones surgidas por la condena por violencia sexual que recibió en Italia.



"Santos y Robinho informan que, de común acuerdo, resolvieron suspender la validadez del contrato firmado el día 10 de octubre para que el jugador pueda concentrarse exclusivamente en su defensa en el proceso que transcurre en Italia", señaló el club en redes sociales.



El exjugador de Real Madrid, Manchester City y AC Milan fue condenado en 2017 a nueve años de prisión por un tribunal de Milán por su supuesta participación en una violación colectiva contra una joven de origen albanés de 23 años. El suceso ocurrió en 2013 en una discoteca de la ciudad italiana.



Robinho, de 36 años, lamentó la cancelación de su fichaje en un vídeo en sus redes sociales y afirmó que su objetivo "siempre fue ayudar al Santos".



"Si de alguna forma estoy molestando, es mejor que salga y me centre en mis asuntos personales. Probaré mi inocencia para los aficionados del 'Peixao' y aquellos a los que les gusto", añadió.



A pesar de esos problemas con la Justicia italiana, Santos anunció el sábado pasado el regreso del extremo, quien firmó un contrato simbólico mediante el cual iba a percibir por mes 1.500 reales (unos 265 dólares), un salario ligeramente superior al mínimo brasileño.



Sin embargo, su fichaje generó una fuerte repulsa entre algunos directivos y patrocinadores del club paulista, que además atraviesa una grave crisis financiera.



El miércoles pasado, la compañía Orthopride anunció en una nota que dejaba de ser patrocinador de la entidad por "respeto a los mujeres" que consumen sus productos.



A esa salida le siguió la amenaza de otros patrocinadores de abandonar el club.



La guinda la puso este viernes el portal 'GloboEsporte' al divulgar las transcripciones de los pinchazos telefónicos que usó la Justicia italiana para condenar a Robinho por violencia sexual.



En una de esas conversaciones, el músico Jairo Chagas, que actuó en el local la noche de la violación colectiva, expresó a Robinho su preocupación sobre el avance de la investigación, a lo que el jugador brasileño respondió: "Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó".



En otra llamada, Robinho llegó a reconocer que "intentó" el coito con la víctima, frente a lo cual el músico le recordó lo siguiente: "Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca".



"Eso no significa follar", respondió el futbolista.



Además de Robinho, también fue condenado un amigo suyo, Ricardo Falco.



Otros cuatro brasileños también habrían participado en el acto calificado por la Procuraduría de Milán como "violencia sexual", pero abandonaron Italia en el desarrollo de las investigaciones y, por ello, están siendo procesados aparte.