Desvelan los pinchazos telefónicos por los que se condenó a Robinho

La polémica sobre el regreso del delantero brasileño Robinho al Santos ha generado este viernes un nuevo capítulo después de que el portal 'GloboEsporte' revelara el contenido de pinchazos telefónicos que usó la Justicia italiana para condenarle a nueve años de prisión por violencia sexual.



Robinho y un amigo suyo, Ricardo Falco, fueron condenados en primera instancia por un tribunal de Milán por supuestamente participar en la violación colectiva de una joven de origen albanés, de 23 años, en una discoteca de la ciudad italiana.



El suceso ocurrió en 2013, cuando el extremo jugaba en el AC Milan, pero la condena no llegó hasta 2017, cuando militaba en el Atlético Mineiro brasileño, y desde entonces no ha pisado Italia.



Robinho siempre negó las acusaciones y admitió que tuvo sexo oral con la víctima, pero que fue consentido. Sin embargo, los pinchazos telefónicos filtrados por 'GloboEsporte', que aparecen transcritos en la sentencia de la justicia italiana, corroboraron la versión acusatoria de la joven.



En una de esas conversaciones, el músico Jairo Chagas, que actuó en el local la noche de los hechos, expresó a Robinho su preocupación sobre el avance de la investigación, a lo que el jugador brasileño respondió: "Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó".



"Menos mal que existe Dios porque yo ni toqué a la joven", indicó, y reconoció que vio a algunos de sus amigos "joder" a la víctima, pero no él. "Eran cinco encima de ella", señaló. En otra llamada, Robinho llegó a reconocer que "intentó" el coito, frente a lo cual el músico le recordó lo siguiente: "Yo te vi cuando colocaste el pene dentro de su boca".



"Eso no significa follar", respondió el futbolista. La investigación también recopiló otras conversaciones con amigos del exjugador del Real Madrid que estuvieron presentes en la discoteca y que también se mostraron preocupados con el caso. Robinho dijo a uno de ellos que "no sabía" si alguno de sus amigos había "eyaculado dentro de la mujer" y la había "dejado embarazada".



"Recuerdo que yo y tú no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido.... El problema es que la muchacha dice que tres la agarraron con fuerza", expresó. En otra llamada transcrita, resaltó que "no había pruebas de que hicieron alguna cosa".



Además de Robinho y Falco, otros cuatro brasileños habrían participado en el acto calificado por la Procuraduría de Milán como "violencia sexual", pero abandonaron Italia en el desarrollo de las investigaciones y, por ello, están siendo procesados aparte. El Santos, del que surgió Robinho, anunció el sábado pasado la contratación del delantero por un salario simbólico, pero su regreso ha levantado una enorme controversia por sus problemas judiciales.



Según 'GloboEsporte', un patrocinador ya ha abandonado al club y otros han amenazado con romper sus contratos con la entidad albinegra si no cancela el fichaje del exjugador de Real Madrid y Manchester City. Una corte de apelaciones de Milán analizará las condenas contra Robinho y su amigo el próximo 10 de diciembre.