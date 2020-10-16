Miércoles, 25 de Febrero de 2026

El ministro de Deportes italiano tilda de arrogante la actitud de Cristiano

EFE/Iusport Viernes, 16 de Octubre de 2020
Lo dijo después de que el delantero luso, positivo por coronavirus, definiera como "totalmente falsas" las acusaciones recibidas por incumplir presuntamente el protocolo sanitario

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano, aseguró este viernes que el hecho de que el portugués Cristiano Ronaldo sea muy reconocido no le autoriza a ser "arrogante", "irrespetuoso hacia las instituciones" y a mentir.

