El ministro de Deportes italiano tilda de arrogante la actitud de Cristiano

F: Selección de Portugal (Twitter)
Lo dijo después de que el delantero luso, positivo por coronavirus, definiera como "totalmente falsas" las acusaciones recibidas por incumplir presuntamente el protocolo sanitario
Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano, aseguró este viernes que el hecho de que el portugués Cristiano Ronaldo sea muy reconocido no le autoriza a ser "arrogante", "irrespetuoso hacia las instituciones" y a mentir.
Lo dijo después de que el delantero luso, positivo por coronavirus, def
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.