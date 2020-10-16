Miércoles, 25 de Febrero de 2026

Actualizada Miércoles, 25 de Febrero de 2026 a las 12:39:27 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Peter Lim adquiere 17.600 acciones más del Valencia en una subasta

EFE/Iusport Viernes, 16 de Octubre de 2020
F: Valencia CFF: Valencia CF

La subasta la puso en marcha el Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia y el precio de salida era de 105.600 euros, es decir, de seis euros por acción

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, ha adquirido 17.600 acciones más del club procedentes de una subasta, según confirmaron a Efe fuentes oficiales.

La subasta la puso en marcha el Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia a través del portal eactivos.com, especializado en gestión de venta, subastas concursales 'online' y liquidación de activos procedentes de empresas en concurso de acreedores.

El precio de salida era de 105.600 euros, es decir, de seis euros por acción, y en su día el portal aseguró que las pujas por este lote superan ya un 15% su valor de liquidación, al tener ya una oferta del mayor postor de 125.000 euros.

El paquete apenas tiene aparente incidencia en el panorama accionarial de una sociedad dividida en más de tres millones y medio de participaciones. En enero de 2020, este portal ya sacó a subasta 70.980 acciones del club valenciano, propiedad del expresidente del club Vicente Soriano.

Quizá te pueda interesar...

Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder