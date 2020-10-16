Peter Lim adquiere 17.600 acciones más del Valencia en una subasta

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, ha adquirido 17.600 acciones más del club procedentes de una subasta, según confirmaron a Efe fuentes oficiales.



La subasta la puso en marcha el Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia a través del portal eactivos.com, especializado en gestión de venta, subastas concursales 'online' y liquidación de activos procedentes de empresas en concurso de acreedores.



El precio de salida era de 105.600 euros, es decir, de seis euros por acción, y en su día el portal aseguró que las pujas por este lote superan ya un 15% su valor de liquidación, al tener ya una oferta del mayor postor de 125.000 euros.



El paquete apenas tiene aparente incidencia en el panorama accionarial de una sociedad dividida en más de tres millones y medio de participaciones. En enero de 2020, este portal ya sacó a subasta 70.980 acciones del club valenciano, propiedad del expresidente del club Vicente Soriano.