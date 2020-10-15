El Barça plantea votar la moción censura los días 1 y 2 de noviembre

El FC Barcelona ha pedido permiso a la Real Federación Español de Fútbol (RFEF) y a la Federación Catalana de Fútbol (FC) para utilizar sus sedes en la moción de censura contra el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva, según informaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El Barça ha remitido este jueves a la Secretaria General del Deporte de la Generalitat el protocolo para organizar la moción de censura.

En el mismo propone el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre para realizar la votación, y también que esta pueda celebrarse en distintas sedes, ya que la actual situación de la pandemia aconseja descentralizar la moción.

Para ello, ha contactado con la FCF y la RFEF y les ha solicitado permiso para hacer uso de algunas de las sedes que tienen distribuidas por el territorio catalán y español, respectivamente.