Martes, 24 de Febrero de 2026

Actualizada Martes, 24 de Febrero de 2026 a las 15:03:27 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

El Barça plantea votar la moción censura los días 1 y 2 de noviembre

EFE/IUSPORT EFE/IUSPORT Jueves, 15 de Octubre de 2020

El club pide permiso a RFEF y a FCF para hacer uso de sus sedes en la moción

El FC Barcelona ha pedido permiso a la Real Federación Español de Fútbol (RFEF) y a la Federación Catalana de Fútbol (FC) para utilizar sus sedes en la moción de censura contra el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva, según informaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

 

El Barça ha remitido este jueves a la Secretaria General del Deporte de la Generalitat el protocolo para organizar la moción de censura.

 

En el mismo propone el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre para realizar la votación, y también que esta pueda celebrarse en distintas sedes, ya que la actual situación de la pandemia aconseja descentralizar la moción.

 

Para ello, ha contactado con la FCF y la RFEF y les ha solicitado permiso para hacer uso de algunas de las sedes que tienen distribuidas por el territorio catalán y español, respectivamente.

Quizá te pueda interesar...

Comentar esta noticia

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
98.85.178.216

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder