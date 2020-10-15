Martes, 24 de Febrero de 2026

El toque de queda en Francia no afecta a la Liga pero sí al público

Jueves, 15 de Octubre de 2020

Los jugadores disponen de un permiso especial pero los encuentros que empiecen a las 21.00 horas lo harán sin aficionados en las gradas.

La decisión del Gobierno francés de decretar el toque de queda en ocho grandes ciudades del país (París, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Saint-Étienne, Rouen, Lille y Toulouse) no afectará a la disputa de partidos de fútbol en las citadas urbes, según informa Mundo Deportivo.

