El toque de queda en Francia no afecta a la Liga pero sí al público

Los jugadores disponen de un permiso especial pero los encuentros que empiecen a las 21.00 horas lo harán sin aficionados en las gradas.
La decisión del Gobierno francés de decretar el toque de queda en ocho grandes ciudades del país (París, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Saint-Étienne, Rouen, Lille y Toulouse) no afectará a la disputa de partidos de fútbol en las citadas urbes, según informa Mundo Deportivo.
