El Congreso insta al Gobierno a incluir el fútbol femenino en La Quiniela

El año 2021 podría comenzar con partidos de la Primera Iberdrola en algunas de las casillas de La Quiniela. El primer paso para que esta 'nueva' Quiniela sea una realidad lo dio el pasado 2 de septiembre el Grupo Popular iniciando el trámite parlamentario de la Proposición No de Ley relativa a la presencia del fútbol femenino en las quinielas.

Y el segundo lo han dado este miércoles por la tarde los partidos que forman parte de la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados. Dicha iniciativa legislativa ha salido adelante por unanimidad, es decir, con 34 votos a favor, ninguno en contra ni ninguna abstención. Ello significa que en un plazo no superior a seis meses se creará una comisión que decidirá el número de encuentros de la Primera Iberdrola (máxima categoría del fútbol femenino) que se deberán incluir en La Quiniela.

El portavoz del grupo impulsor, Óscar Gamazo, ha destacado que "si damos mayor visibilidad a través de las quinielas al fútbol femenino, crearemos un circulo virtuoso que conllevará más aficionados en las gradas y mayor inversión del sector privado". Además, Gamazo sostiene que "como sociedad moderna que somos queremos que la igualdad real llegue a las quinielas de forma permanente".

Sin embargo, el partido VOX ha presentado una enmienda a la iniciativa. Su portavoz, Rafael Fernández-Lomana ha requerido que para incluir el fútbol femenino en La Quiniela debe declararse la Primera Iberdrola como liga profesional: "No creemos que sea bueno que se incluya el fútbol femenino en La Quiniela siendo amateur, puesto que puede conllevar un conflicto con la RFEF", ha defendido.

El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz ha sostenido que "esta es una verdadera medida femenista, porque es una medida efectiva y tiene un coste cero para las arcas del Estado. Es más, el Estado tendrá ingresos gracias a su recaudación". Diaz considera que es una Proposición No de Ley "gratis, buena y con efectos positivos inmediatos".

El fútbol femenino ya sabe lo que es estar en La Quiniela

El fútbol femenino ya sabe lo que es aparecer, aunque puntualmente, en un boleto de La Quiniela. La primera ocasión en la que un partido de la Primera Iberdrola se incluyó fue en septiembre del 2017, con el Atlético de Madrid - Athletic Club de Bilbao en la casilla correspondiente al pleno al 15.

Posteriormente, en marzo del 2018, La Quiniela incorporó siete partidos de Primera Iberdrola en cinco ocasiones, durante las jornadas 10, 12, 20, 44 y 46. El Grupo Parlamentario Popular expuso en la presentación de la Proposición no de Ley que "la aspiración del fútbol femenino español en su conjunto es superar el carácter puntual de la incorporación de partido de la Liga Iberdrola y hacer efectiva su presencia permanente".

La inclusión del fútbol femenino también incluiría su participación en los beneficios de su recaudación. A día de hoy, las Diputaciones provinciales se llevan el 49,95% del importe de la recaudación del Impuesto sobre actividades del juego, LaLiga el 45,50% y la RFEF el 4,55%.