Lunes, 23 de Febrero de 2026

Actualizada Lunes, 23 de Febrero de 2026 a las 11:51:08 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

La Euroliga propone reprogramar los partidos en lugar de darlos por perdidos

EFE/Iusport Miércoles, 14 de Octubre de 2020
F: Anadolu EfesF: Anadolu Efes

El organismo ha propuesto este miércoles modificar su reglamento especial por la pandemia para que a los equipos que no dispongan de ocho jugadores aptos por positivos por COVID-19

Euroleague Basketball, el órgano rector de las competiciones de la Euroliga y la Eurocopa de baloncesto, ha propuesto este miércoles modificar su reglamento especial por la pandemia para que a los equipos que no dispongan de ocho jugadores aptos por positivos por COVID-19 no se le de p

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder