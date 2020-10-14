Nuevo capítulo en la caótica Federación Internacional de Halterofilia

F: @iwfnet / Cuenta oficial de la Federación Internacional de Halterofilia
Intarat Yodbangtoey, presidente de la federación de halterofilia de Tailandia, suspendida por repetidos casos de dopaje, ha asumido la presidencia interina de la Federación Internacional (IWF) tras desalojar del puesto a la estadounidense Ursula Papandrea, en una reunión telemática a la que esta no fue convocada por su propio comité ejecutivo.
Yodbangtoey, también presidente en funciones de la confederación asiática, era el primer vicepresidente de la IWF. Fue señalado como uno de los responsables de prácticas corruptas en el informe elaborado por el canadiense Richard Mclaren sobre irregularidades en la IWF.
Estos movimientos llegan cuatro
