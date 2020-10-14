Lunes, 23 de Febrero de 2026

Actualizada Lunes, 23 de Febrero de 2026 a las 11:51:08 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Nuevo capítulo en la caótica Federación Internacional de Halterofilia

EFE / IUSPORT Miércoles, 14 de Octubre de 2020
F: @iwfnet / Cuenta oficial de la Federación Internacional de HalterofiliaF: @iwfnet / Cuenta oficial de la Federación Internacional de Halterofilia

Intarat Yodbangtoey, presidente de la federación de halterofilia de Tailandia, suspendida por repetidos casos de dopaje, ha asumido la presidencia interina de la Federación Internacional (IWF) tras desalojar del puesto a la estadounidense Ursula Papandrea, en una reunión telemática a la que esta no fue convocada por su propio comité ejecutivo.

Yodbangtoey, también presidente en funciones de la confederación asiática, era el primer vicepresidente de la IWF. Fue señalado como uno de los responsables de prácticas corruptas en el informe elaborado por el canadiense Richard Mclaren sobre irregularidades en la IWF.

Estos movimientos llegan cuatro

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder