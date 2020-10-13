Preocupación entre los internacionales españoles tras el contacto con Cristiano

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó este martes en un comunicado del positivo del jugador, que está "bien, sin síntomas y en aislamiento".

Una de las reacciones se ha producido en el Real Madrid, donde, según el diario AS, están muy pendientes de lo que pueda ocurrir con tres de sus internacionales: Sergio Ramos, Varane y Mendy estuvieron en la última semana en contacto con el futbolista de la Juventus. El entorno de este informa a AS que se encuentra asintomático y bien de ánimos.

El primer foco de preocupación se centra en el pasado miércoles, 7 de octubre. Portugal y España se enfrentaron en un amistoso en el José Alvalade y Cristiano y Ramos coincidieron, aunque no en el césped. CR7 fue sustituido en el 72' y Ramos entró en el 81'. Sin embargo, compartieron espacios y, de hecho, posaron juntos después del choque, acompañados de Pepe, en la zona de vestuarios, donde estuvieron charlando unos minutos.

AS subraya que también hay inquietud en el Madrid respecto al pasado domingo, 11 de octubre. Francia y Portugal se vieron las caras con motivo de la Liga de Naciones. En ese encuentro fueron titulares tanto Cristiano Ronaldo como Varane, completando ambos los 90 minutos. El atacante y el central compartieron las mismas áreas del campo, por lo que si el exmadridista pudiera llevar entonces alguna carga vírica en su organismo podría haber contagiado al galo.

Como señala AS, la hipótesis cobra fuerza porque incluso se abrazaron, como el propio Varane evidenció en una cariñosa publicación en sus redes sociales hacia el que fuera su compañero. Y también se mira a Ferland Mendy. El lateral izquierdo no participó en el partido, pero también compartió espacios comunes y ha estado muy cercano de Varane, que sí estuvo en contacto directo con Cristiano.