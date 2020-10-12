Jordi Farré acusa al Barça de violar la Ley de protección de datos

Jordi Farré, principal impulsor de la moción de censura contra Bartomeu, ha cargado duramente contra la directiva del club en una entrevista publicada en el diario 'As', a raíz de la denuncia que el FC Barcelona ante la Guardia Civil por sospechar de la autenticidad de algunas firmas.

En la entrevista manifiesta su extrañeza al ver que esta denuncia se vincule a la investigación del tráfico de abonos en el Clásico de hace tres años. "No se sostiene por ningún lado. Si es que esos cinco carnets de los que sospechan no están relacionados con la trama de venta fraudulenta de abonos en que se basan. Además, repito que esos cinco carnets son de unos amigos míos de Olot que se presentaron en el club y valoran querellarse contra el club por haber violado la Ley de Protección de datos", dijo Farrés.

Estas son las principales respuestas de Farré en la entrevista con AS:

Sobre la convocatoria del referéndum, expone que "en el club aún no se han puesto a trabajar y ya ha pasado un día. Según los estatutos tienen entre 10 y 20 días para convocar el referéndum, pero en cinco días, es decir, el próximo jueves, la Mesa tiene que reunirse para concretar la fecha y como se hará", comentó.

"Lo más probable es que sea en el fin de semana del 31 de octubre y el uno de noviembre. Hay voces de dicen que se vote el 31 y el 2 para respetar el Día de todos los Santos, pero me parecería absurdo", dijo, añadiendo que "dicen que tienen un plan de logístico preparado para presentar ante la Generalitat de Catalunya. Espero que eso sí que sea verdad".

Por otro lado, Farré afirmó que se siente aludido por la denuncia. "La denuncia del FC Barcelona va contra mí. Me citan personalmente y pienso defenderme como gato panza arriba. En el escrito de la Guardia Civil se pide que se 'identifique a Jordi Farré' porque Jordi Farré hay muchos", explicó.

Añadió que "no es verdad que sólo pudieran ir a la Guardia Civil. Puede que fueran porque tienen buena relación. La investigación no la lleva la Guardia Civil, la lleva el Juzgado Número uno que distribuye trabajo entre los Mossos y la Guardia Civil".

"Nadie sabe cómo esas papeletas han llegado hasta allí. Las papeletas son de la Mesa y el abogado que presentó la denuncia, Eloi Castellarnau, cuando le preguntaron en RAC1 como llegaron allá se limitó a decir: 'no se lo puedo decir'. Se saltaron flagrantemente la cadena de custodia y eso es un delito".