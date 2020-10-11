Nadal vence a Djokovic y logra su décimo tercer Roland Garros

El español Rafael Nadal sumó este domingo su decimotercera corona de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic, al que venció por 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas y 41 minutos, e igualó con el suizo Roger Federer a 20 títulos de Grand Slam.
En una final más sencilla de lo esperado contra el número uno del mundo, el español consiguió su triunfo número 100 sobre la tierra batida de París.
"No es el momento de pensar en los 20 grandes ni en récords, es hora de pensar en este torneo, que lo es todo para mí. Solo por poder jugar aquí es un placer
