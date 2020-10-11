Viernes, 20 de Febrero de 2026

Actualizada Viernes, 20 de Febrero de 2026 a las 20:08:48 horas

IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Nadal vence a Djokovic y logra su décimo tercer Roland Garros

EFE / IUSPORT Domingo, 11 de Octubre de 2020

El español Rafael Nadal sumó este domingo su decimotercera corona de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic, al que venció por 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas y 41 minutos, e igualó con el suizo Roger Federer a 20 títulos de Grand Slam.

En una final más sencilla de lo esperado contra el número uno del mundo, el español consiguió su triunfo número 100 sobre la tierra batida de París.

 

"No es el momento de pensar en los 20 grandes ni en récords, es hora de pensar en este torneo, que lo es todo para mí. Solo por poder jugar aquí es un placer

Contenido para usuarios registrados

Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.

Volver a acceder