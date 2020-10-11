Viernes, 20 de Febrero de 2026

Hamilton iguala el récord de victorias de Schumacher

EFE / IUSPORT Domingo, 11 de Octubre de 2020

Max Verstappen y Daniel Ricciardo completan el podio en Nurburgring. Sergio Pérez, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Nico Hulkenberg, Romain Grosjean y Antonio Giovinazzi ocupan el resto de posiciones que otorgan puntos en el estado de Renania-Palatinado.

El Gran Premio de Efiel 2020 demostró ser una carrera de supervivencia, donde Bottas tuvo que abandonar la carrera tras presentar problemas en el ERS de su W11.

 

Lewis Hamilton igualó las 91 victorias de Michael Schumacher en el GP de Eifel. Este propósito lo tenía en la mira el piloto en el pasado GP de Rusia, pero resultó tercero por una doble sanción.

