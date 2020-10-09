Sábado, 21 de Febrero de 2026

Lozano advierte a la UEFA que en España no se permite el público en los estadios

Ramón Fuentes Ramón Fuentes Viernes, 09 de Octubre de 2020

La presidenta del CSD hace referencia a la "profunda preocupación ante la posibilidad de que la UEFA autorice la presencia de espectadores y público, hasta el 30% de la capacidad máxima de los estadios, para el inicio de la temporada 2020/2021 de la Liga de Campeones y de la Europa League".

La presidenta del CSD, Irene Lozano, ha remitido una carta,  a la que ha tenido acceso IUSPORT, al presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, para informarle de la situación española sobre la pandemia y de los criterios que se aplican en este país acerca de la asistencia de público a los est

