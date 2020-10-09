El fútbol mundial gastó un 25% menos este mercado de verano

El gasto de los clubes en mercado de verano de fichajes este 2020 experimentó un retroceso de casi 2.000 millones, alrededor de un 25 por ciento, según se desprende de un informe hecho público este viernes por la FIFA.
"Por primera vez en la última década, en el fútbol masculino se ha producido una disminución del número de traspasos y un descenso muy marcado de las sumas pagadas por los clubes", explica el español Emilio García Silvero, director de la división de servicios jurídicos y cumplimiento de la FIFA
Puedes registrarte haciendo click aqui. Si ya estas registrado por favor INICIA SESION para ver este contenido completo.