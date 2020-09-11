Sábado, 17 de Enero de 2026

La Juventus perdió 71,4 millones esta pasada temporada

EFE/Iusport Viernes, 11 de Septiembre de 2020
La deuda financiera neta se sitúa en los 385,2 millones de euros, según el balance presentado este viernes por el Consejo de Administración de la entidad turinesa

La Juventus de Turín cerró el ejercicio 2019-20 con una pérdida de 71,4 millones de euros, con una deuda financiera neta de 385,2 millones de euros, según el balance presentado este viernes por el consejo de administración de la entidad deportiva turinesa por videoconferencia en la asamblea

