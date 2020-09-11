La UD Las Palmas intenta fichar de nuevo a Prince Boateng

Los caminos de la UD Las Palmas y el delantero Kevin Prince Boateng podrían volverse a cruzar tres veranos después. Según informó Jesus Izquierdo en Radio Marca, el conjunto canario habría ofrecido al delantero germano-ghanés regresar a la disciplina amarilla.

El jugador, de 33 años, tiene contrato con la Fiorentina hasta junio de 2021. Sin embargo, el club italiano no contaría con él y el jugador vería con buenos ojos regresar a la isla.

Boateng ya vistió los colores de la UD Las Palmas en la temporada 2016/2017. Tras cosechar una gran temporada, hizo las maletas para fichar por el Eintracht de Frankfurt. Posteriormente se marcho al US Sassuolo de la Serie A. De ahí ficharía por el FC Barcelona en junio de 2019. La Fiorentina posteriormente lo fichó y lo cedió al Besiktas. Ahora, parece que Boateng no entra en los planes de los italianos.