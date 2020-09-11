Irene Lozano se felicita por "lograr" un protocolo que descartó 24 horas antes

La presidenta del CSD, Irene Lozano, de no deja de sorprendernos. En sólo 24 horas pasa de descartar el protocolo para el deporte no profesional a congratularse por "haber logrado el acuerdo por y para los deportistas".

Lozano declaró este jueves en su cuenta de Twitter: "Mi mayor agradecimiento es para el equipo de @deportegob, que se ha dejado la piel. También a CCAA, Federaciones, ADESP, COE, CPE. Esfuerzo encomiable. Ha merecido la pena. Gracias emocionadas".

Por su parte, la cuenta del CSD en Twitter decía lo siguiente: "Acuerdo histórico e INÉDITO para el deporte español no profesional en base a la generosidad y la disposición a negociar de CSD, CCAA, Federaciones, Adesp, Comité Olímpico y Paralímpico y FEMP".

Efectivamente, este jueves se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las federaciones, junto a otras instituciones, para cerrar un protocolo que permita el regreso del deporte no profesional, pero ni es mérito de Lozano, sino del ministro Uribes, que el miércoles sentó las bases para ese acuerdo, junto a Alejandro Blanco, presidente del COE, las federaciones y el resto de instituciones involucradas, ni ella está de acuerdo con su contenido.

Gracias a Uribes, Lozano continúa este viernes en su cargo al frente del CSD. Tras el nefasto comunicado del CSD del martes, el Ministro tomó las riendas y evitó el motín que el mundo del deporte tenía preparado para esta semana si Lozano seguía como presidenta del CSD.

Y es que Lozano, en puridad, está en contra del protocolo finalmente firmado. Vean lo que decía la nota oficial del CSD del pasado martes:

"El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha constatado, tras dos semanas de intensa negociación, que no hay acuerdo para un protocolo común de retorno del deporte no profesional de ámbito nacional que aúne las posturas de las más de 60 Federaciones Deportivas Españolas (FFDDEE) y las CCAA. Pese al esfuerzo de todas las partes a favor de un acuerdo final, no existe consenso sobre la práctica de pruebas de detección del Covid 19 y sobre los términos en que debe producirse el retorno del público a las competiciones.

La falta de acuerdo es relevante en el ámbito sanitario en cuanto a la práctica de pruebas –PCR o serológicas- de detección de la enfermedad. El CSD se comprometió a contribuir económicamente a la creación de un Fondo, nutrido también con las aportaciones de CCAA y las Federaciones, para sufragar esas pruebas, pero comprobó que las sensibilidades en este ámbito son distintas. Primero, entre las propias autonomías. Después, entre los deportes.

Para el organismo que preside Irene Lozano resulta indispensable la realización de controles, como mínimo, antes del inicio de las competiciones, y después, con carácter aleatorio y reiterativo. Todo ello como marco idóneo para garantizar la seguridad sanitaria de los verdaderos protagonistas, los deportistas. Si bien esta posición es compartida por una gran parte de los negociadores, el quórum no fue suficiente como para poder llegar a un acuerdo global en este punto".

El texto finalmente consensuado, y por el que Lozano se felicita, no incluye la realización de controles, como mínimo, antes del inicio de las competiciones, sino una mera recomendación al respecto.