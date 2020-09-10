Las elecciones al FC Barcelona serán el fin de semana del 21 de marzo

Esta fecha coincide con el primer fin de semana posterior al inicio del periodo fijado en los estatutos del FC Barcelona para la celebración de los comicios.



Los directivos azulgranas decidieron que puedan celebrarse “durante todo el fin de semana y en diferentes sedes repartidas por el territorio, además de habilitar la opción del voto de correo”. El objetivo es preservar la salud de las personas y fomentar la participación.



Por otro lado, en la reunión la junta directiva también decidió convocar la Asamblea General Ordinaria para el 25 de octubre de 2020, coincidiendo con el clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou. Si las circunstancias sanitarias no permitieran la celebración presencial de la Asamblea, esta se pospondría hasta que fuese posible que tuviese lugar.



Por último, el club estimó que la reducción de los presupuestos para la temporada 2020-2021 será de un 30% respecto a al del curso 2019-2020. El cálculo se hizo con el supuesto de que la actividad del FC Barcelona pudiera empezar a normalizarse a partir de comienzos del 2021.