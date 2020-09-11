Lozano envió a la Fiscalía una denuncia contra Tebas que ya había sido archivada

La Fiscalía General del Estado remitirá la denuncia del Gobierno sobre el caso Fuenlabrada al juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que investiga los hechos relacionados con el partido de la última jornada de Liga.



Según confirmó la Fiscalía, el pasado día 7 recibió el informe que le remitió el Consejo Superior de Deportes sobre el Deportivo-Fuenlabrada del pasado mes de julio, al que se acompañó una denuncia anónima contra el presidente de LaLiga de Fútbol Profesional, presentada en enero de 2018 ante el CSD, y los informes que se elaboraron por la Abogacía del Estado relativos a dicha denuncia.



La documentación descrita tuvo entrada en la Fiscalía General del Estado el 7 de septiembre y, tras procederse a su correspondiente análisis y estudio, se concluyó trasladar al citado juzgado de La Coruña la relativa al mismo, dado que investiga el caso.

La denuncia contra Tebas de 2018 ya había sido archivada

Por otro lado, la Fiscalía, en una nota a la que ha tenido acceso IUSPORT, recuerda que la mencionada denuncia anónima ya había sido presentada ante la Fiscalía General del Estado en enero de 2018 y remitida a la Fiscalía Provincial de Madrid, que procedió a la apertura de las correspondientes Diligencias de Investigación, las cuales fueron en su momento archivadas".



La Fiscalía subraya que "No se ha recibido pues ninguna otra denuncia referida a otros hechos que los aquí mencionados".



"Así pues, el destino de la documentación recibida será su envío, por un lado, a la Fiscalía Provincial de A Coruña, por si lo aportado puede ser incorporado a las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de dicha ciudad, y por el otro, a la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de la Fiscalía Superior, por si procede, en su caso, con el material aportado, la reapertura de aquellas Diligencias de Investigación", señaló la Fiscalía General.



El CSD comunicó esta semana que el Gobierno había puesto en conocimiento del ministerio público el caso Fuenlabrada, tras comprobar que los órganos competentes de LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) habían llevado a vía muerta el asunto del Deportivo-Fuenlabrada.

Por vía muerta, el CSD entiende la ausencia de sanción al Fuenlabrada, cuestionando así a todos los comités que han actuado, incluido su propio Tribunal, el TAD.

Es decir, el CSD, tras considerar que los comités no sancionaron al Fuenlabrada como a su juicio debía haber hecho, decidió llevar el caso a la Fiscalía y esta le ha respondido que el caso ya lo tramita el Juzgado de A Coruña y a este le reenvía la documentación.



El traslado del caso a la Fiscalía se produjo días después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) zanjara el caso Deportivo-Fuenlabrada, al considerar que la competencia en el caso Fuenlabrada corresponde al juez de disciplina de LaLiga, lo que invalidó el expediente abierto por la RFEF, cuyo instructor propuso el descenso del club madrileño.



Previamente el juez de disciplina social de LaLiga había ya resuelto el expediente declarando que no había detectado hechos sancionables en el viaje del Fuenlabrada a Galicia para disputar el partido de la última jornada de Segunda, el 20 de julio, que fue suspendido antes de celebrarse por acuerdo "unánime" de la RFEF y LaLiga, organismos que asimismo acordaron celebrar el resto de encuentros.

Días después se jugó el Dépor-Fuenlabrada, que ganó el equipo gallego, pero que no le sirvió para conservar la categoría. Necesitaba ganar en los despachos el partido que perdió en casa frente al Extremadura, pero todos los comités le rechazaron la reclamación.

El Dépor sigue sosteniendo que de haberse jugado su partido el mismo día 20 de julio, quizá el Lugo o el Albacete, que ganaron sus partidos, habrían perdido o empatado, al sentirse más presionados, y así ellos habrían salvado la categoría en detrimento de uno de esos dos equipos.

El Dépor da a entender que Lugo y Albacete jugaron con ventaja. Sin embargo, hay otra tesis que sostiene que, al revés, Lugo y Albacete no podían especular con el resultado porque desconocían cómo iba a quedar el Dépor-Fuenlabrada a celebarse días después. La presión por tanto era mayor en ambos equipos al no jugarse el Dépor-Fuenlabrada simultáneamente.

Finalmente, conviene señalar que el Juzgado de A Coruña al que la Fiscalía General ha remitido la denuncia de Irene Lozano ya archivó la causa contra el Fuenlabrada por presunto delito contra la salud pública, si bien ha acordado incoar diligencias por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito de lesiones o contra los derechos de los trabajadores.



