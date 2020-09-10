Laporta anuncia que se presentará a las elecciones del Barcelona

Laporta ya está construyendo el proyecto y confeccionando el equipo que lo debe acompañar.



En las elecciones del 2015, que ganó Josep Maria Bartomeu, Laporta quedó en segunda posición con 15.615 votos.



Así, ya son cinco los precandidatos confirmados para los comicios convocados para el primer partido en el Camp Nou después del 15 de marzo de 2021: Joan Laporta, Lluís Fernández Alà, Agustí Benedito, Víctor Font y Jordi Farré.

