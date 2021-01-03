El Espanyol "está investigando el VAR en tres acciones" ante Las Palmas

El Espanyol ha anunciado en las redes sociales que "está investigando el uso del VAR en tres acciones" del partido de este domingo ante la UD Las Palmas, que ganó el equipo canario por 1-0.



El club perico presentará alegaciones por la roja a Lluís López y analiza el fuera de juego de RdT en el anulado 1-1 y un posible penalti sobre Melamed.

Informa que "El RCD Espanyol, en defensa de sus legítimos intereses, está investigando el uso del VAR en tres acciones determinantes del partido. En ese sentido, el club presentará alegaciones por la tarjeta roja a Lluis López".

Y añadió: "Empezamos el año con una derrota que no queríamos y hacemos autocrítica tras el partido de hoy. Esperamos que la autocrítica se extienda a todos los ámbitos de la competición".

En la crónica del partido que hace el club perico en su página oficial señala también que "el partido quedará marcado por los distintos raseros que el VAR empleó durante los 90 minutos. Recién cumplido el primer minuto de juego, la pelota pareció impactar en el brazo de Keidi Bare. El colegiado no apreció ninguna voluntariedad y el VAR tampoco ofreció ninguna imagen lo suficientemente clara ante las tímidas protestas del banquillo canario.

Respecto a la expulsión de Lluis López, dice el club que fue "una acción que no pareció especialmente punible".

Finalmente, analiza la jugada del gol anulado a Nico: "Con la pelota ya en el centro del campo, esperando para ser jugada, el árbitro atendió a su auricular y anuló el gol por un fuera de juego de RDT (Raúl de Tomás) mucho antes. Nadie entendió nada, lo que provocó que el partido se fuera complicando ..."

El Espanyol salió de vacío del Gran Canaria, un estadio que se le sigue atragantando, y ve frenada su buena dinámica en el nuevo año, mientras que la UD Las Palmas coge aire y se aleja de la zona de descenso gracias a la meritoria victoria sobre el líder.