Tebas, sobre la Superliga: "La FIFA sabe el daño que haría al fútbol"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado en declaraciones a la Agencia EFE que la FIFA "sabe el daño que haría al ecosistema del fútbol actual" el proyecto de la 'Superliga' europea, al que la organización mundial y las seis confederaciones (entre ellas la UEFA) anunciaron este jueves que no le darían su reconocimiento.



La FIFA y las seis confederaciones (UEFA, AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL y OFC) reiteraron "firmemente" este jueves que una 'Superliga' europea restringida a ciertos clubes del continente no contaría con su reconocimiento y los clubes y jugadores que la disputaran "tendrían prohibido participar en las competiciones organizadas por la FIFA o la confederación correspondiente".



Tebas consideró que esta declaración del máximo organismo mundial del fútbol y las confederaciones continentales no es sorprendente, porque muestra que esos organismos ven el "daño" que podría causarle al sistema de competiciones.



"FIFA y las confederaciones son conscientes del daño que haría al ecosistema del fútbol actual. Aquí no aparecería más dinero, sino que intentarían concentrarlo en unos poquitos clubes, aunque insisto que sería un fracaso a medio plazo", aseguró el presidente de LaLiga durante una entrevista con la Agencia EFE con motivo de la edición 200 de las informaciones semanales sobre la industria del deporte, que será publicada este viernes.



El presidente de la asociación de clubes profesionales españoles insistió en que es un proyecto "clandestino", aunque dijo "le consta" que "se está trabajando" en él. "Aquellos clubes que puedan estar trabajando en este proyecto a espaldas de las instituciones del fútbol no son leales con las competiciones en las que participan, eso es lo que yo no entiendo. Ahora la FIFA ha sacado una nota y habla de rumor, seguro que hay algo más que un rumor", añadió.



Tebas reiteró que es "un proyecto inviable a medio y largo plazo para los propios clubes que quieran participar" desde el punto de vista económico y haría "mucho daño" a la sistema europeo con "ligas nacionales fuertes y una 'Champions' excelente".



"¿Por qué cambiarlo por el teórico egoísmo de unos cuantos clubes que algún día saldrán de la clandestinidad? Han salido el Barcelona y el Real Madrid un poquito. Alguien los desenmascarará en breve", pronosticó.